На Западе раскрыли одно решение, из-за которого Зеленский впал в ярость NZZ: Зеленский впал в ярость из-за блокировки кредита на €90 млрд Венгрией

Президент Украины Владимир Зеленский впал в ярость после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал предоставление Киеву кредита на €90 млрд, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. По мнению журналистов, из-за этого конфликта весь Евросоюз вынужден «балансировать на грани».

Венгрия наложила вето на два предложения: 20-й пакет санкций против России и кредит в размере €90 млрд для Украины, который уже был согласован на политическом уровне, что вызвало ярость Зеленского, — сказано в сообщении.

Ранее правоохранительные органы Венгрии задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского Ощадбанка и начали расследование в отношении его сотрудников. Уголовное дело возбуждено по подозрению в отмывании денег. В текущем году через территорию Венгрии на Украину перевезли более $900 млн (70,3 млрд рублей), €420 млн (38,1 млрд рублей) и 146 килограммов золота в слитках.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинские власти не располагают информацией о причинах задержания сотрудников банка, а также об их текущем местонахождении. Он обвинил Будапешт в захвате заложников, хищении и государственном терроризме.