Кредитные аферисты начали искать двойников

Мошенники начали подбирать россиян, похожих на себя, и брать кредиты по их документам, сообщает Telegram-канал Mash. Чаще всего утечки происходят через кадровые агентства.

Так, 42-летний Михаил из Красноярска неожиданно узнал, что на него оформлены три автокредита в Санкт-Петербурге. Узнал он об этом, только когда получил требование вернуть почти 5 млн рублей. Выяснилось, что его паспорт, СНИЛС и водительские права были похищены. Мошенники подделали фотографию в паспорте и оформили кредиты. Как пишет канал, сейчас в суде рассматриваются три уголовных дела, связанных с этим случаем. Два из них Михаил уже выиграл, а по третьему процесс продолжается.

Тем временем юрист Александр Хаминский посоветовал закрыть профили в социальных сетях, чтобы снизить риск стать жертвой онлайн-мошенников. Он рекомендовал скрыть номер телефона в мессенджерах и включить на всех сервисах двухфакторную аутентификацию.

До этого киберэксперт Андрей Рыбников заявил, что мошенники могут получить доступ к умной бытовой технике. Риск возрастает, если производитель использует стандартные пароли. Однако, по словам эксперта, это происходит крайне редко.