06 марта 2026 в 10:22

В ФРГ увидели нервозность Киева из-за «конкурентов» на Ближнем Востоке

Die Welt: Киев испугался снижения поставок ракет для Patriot из-за Ирана

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украина во главе с президентом страны Владимиром Зеленским опасается, что будет получать меньше ракет для ЗРК Patriot на фоне эскалации кризиса на Ближнем Востоке, передает Die Welt. При этом, по словам аналитиков, годовой выпуск боеприпасов для системы достигает не менее 700 снарядов.

На Украине, которая до сих пор была крупнейшим потребителем ракет Patriot, это, вполне объяснимо, вызывает нервозность. Теперь государства Залива становятся для Киева конкурентами в борьбе за годовой выпуск боеприпасов для системы, — сказано в материале.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал и США вряд ли на нее «клюнут».

Также в Иране заявили о готовности сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, замруководителя МИД страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора.

