06 марта 2026 в 12:26

Песков заявил о росте спроса на энергоресурсы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия продолжает сохранять статус надежного поставщика энергоресурсов на мировой рынок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментарий которого приводит РИА Новости. По его словам, в Москве фиксируют увеличение интереса к российским нефти и газу. Представитель Кремля отметил, что рост спроса связан с обострением ситуации вокруг Ирана и продолжающимся конфликтом в регионе.

Мы фиксируем повышение спроса, существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не влияет на колебания цен на топливо в России. По его словам, правительство внимательно следит за ситуацией.

До этого сообщалось, что Саудовская Аравия может вынужденно сократить добычу нефти через две недели. Это связано с заполнением хранилищ и трудностями в экспорте топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Дмитрий Песков
нефть
газ
поставки
