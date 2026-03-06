Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший исход капитала из Азии Глобальные фонды начали рекордный вывод денег из Азии из-за конфликта с Ираном

Глобальные фонды выводят деньги из Азии самыми быстрыми темпами за последние годы, а инвесторы — средства из азиатских акций развивающихся стран самыми быстрыми темпами почти за четыре года, пишет американское агентство Bloomberg. Причиной стала эскалация конфликта в Иране, которая заставляет переоценивать риски на мировых рынках.

Согласно данным агентства, на этой неделе глобальные фонды продали акции развивающихся стран Азии за исключением Китая на сумму $11 млрд. Это крупнейший отток средств с марта 2022 года. С Тайваня вывели рекордные $7,9 млрд, из Южной Кореи — примерно $1,6 млрд, из Индии — около $1,3 млрд.

Ранее американские СМИ писали, что власти Кувейта приступили к сокращению добычи нефти на нескольких месторождениях из-за заполнения хранилищ. Проблемы с поставками углеводородов возникли на фоне ближневосточного конфликта. По сведениям журналистов, власти рассматривают вариант еще большего сокращения как добычи, так и переработки нефти. В ближайшие дни может быть принято решение снизить объемы до уровней, достаточных только для внутреннего потребления.