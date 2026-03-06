Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 18:35

Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший исход капитала из Азии

Глобальные фонды начали рекордный вывод денег из Азии из-за конфликта с Ираном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глобальные фонды выводят деньги из Азии самыми быстрыми темпами за последние годы, а инвесторы — средства из азиатских акций развивающихся стран самыми быстрыми темпами почти за четыре года, пишет американское агентство Bloomberg. Причиной стала эскалация конфликта в Иране, которая заставляет переоценивать риски на мировых рынках.

Согласно данным агентства, на этой неделе глобальные фонды продали акции развивающихся стран Азии за исключением Китая на сумму $11 млрд. Это крупнейший отток средств с марта 2022 года. С Тайваня вывели рекордные $7,9 млрд, из Южной Кореи — примерно $1,6 млрд, из Индии — около $1,3 млрд.

Ранее американские СМИ писали, что власти Кувейта приступили к сокращению добычи нефти на нескольких месторождениях из-за заполнения хранилищ. Проблемы с поставками углеводородов возникли на фоне ближневосточного конфликта. По сведениям журналистов, власти рассматривают вариант еще большего сокращения как добычи, так и переработки нефти. В ближайшие дни может быть принято решение снизить объемы до уровней, достаточных только для внутреннего потребления.

Ближний Восток
страны
Азия
капиталы
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился фейковый приказ министра обороны
Российских дипломатов эвакуировали из Ирана
Девушки не возвращались из США: Усольцев возил россиянок к Эпштейну?
Зеленский открыто угрожает Орбану: на что еще он готов ради денег Европы
Миллиардер-авантюрист бросил вызов Ирану в Ормузском проливе
«Нет ни даты, ни подписи»: блогерша уличила в обмане фотографа Ермузевича
Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший исход капитала из Азии
Emirates возобновляет полеты
«Не возвращайтесь»: Монсон назвал «предателями» спортсменов, уехавших из РФ
Подаю вместо обычной «Шубы» по-фински: эта версия залетает лучше классики — получается сочнее и нежнее
Военэксперт объяснил, почему США не накажут за удар по школе в Минабе
На Кубани начался суд над отцом, который «воспитывал» детей электрошокером
Среди задержанных в Венгрии инкассаторов нашли бывшего генерала СБУ
Что со связью и мобильным интернетом в Москве 6 марта: учения ФСБ?
Новый дом собаки Додобони изменится до неузнаваемости
Военэксперт объяснил, почему удар США по школе в Иране не был случайным
«Поступила на доктора»: пациентка рассказала об убитой на Урале медсестре
Армения нанесла неожиданный удар по защите Карапетяна
Российские «охотники за подлодками» подняли на уши ВВС США и Канады
Зеленский заявил о подготовке ВС России к весеннему наступлению
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.