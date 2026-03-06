Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 18:14

Москалькова договорилась с Киевом о возвращении домой бабушки и ее внучки

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бабушка и ее внучка из Курской области вернутся домой с территории Украины благодаря переговорам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с Киевом, передает ТАСС. Они уже находятся в пути.

Москальковой удалось договориться о возвращении еще двух курян домой — бабушки и ее внучки. Сейчас они направляются в сторону Курской области, — рассказали в аппарате уполномоченного.

Ранее состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной. В пятницу, 6 марта, Москва вернула из украинского плена 300 военных. Также в российском Министерстве обороны уточнили, что Киеву взамен передали 300 попавших в плен солдат Вооруженных сил Украины.

Тем временем российский лидер Владимир Путин принял решение освободить из плена Вооруженных сил РФ двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в ряды украинской армии. С соответствующей просьбой к главе государства обратился премьер страны Виктор Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. В частности, Путин предложил последнему забрать их с собой в Будапешт на самолете, на котором он прилетел.

Курская область
возвращение
Татьяна Москалькова
бабушки
