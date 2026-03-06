Еще один житель Суджанского района Курской области сможет вернуться домой в результате гуманитарного диалога между уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, сообщили ТАСС в аппарате российского омбудсмена. В настоящее время на Украине остаются еще девять жителей Курской области, которых удерживают уже больше года.

В продолжение достигнутых договоренностей гуманитарного диалога российского и украинского омбудсменов, а также при содействии российского военного ведомства домой вернется еще один житель Суджанского района Курской области, — сообщили в аппарате Москальковой.

Ранее она сообщила, что после переговоров с Украиной России удалось добиться воссоединения 10 разлученных семей. По ее словам, речь идет о родителях и детях, живущих в разных странах.

До этого омбудсмен заявила, что Киев готов обменять захваченных жителей Курской области на украинцев, задержанных в России за пособничество терроризму. При этом она отметила, что граждане, о которых говорит Киев, не могут быть равнозначны мирным курянам.