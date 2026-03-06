Раскрыто, зачем Зеленский пытается «выцыганить» место в иранском конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский активизировал риторику в отношении ближневосточного конфликта, пытаясь сохранить поставки ракет для своей армии, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, за четыре дня боевых действий США и Израиля против Ирана в регионе было израсходовано боеприпасов больше, чем за четыре года на Украине.

Украина на фоне иранского конфликта выпала из информационного поля. Все громкие заявления Зеленского, желание помочь или стать щитом Ближнего Востока — это попытка вмонтироваться в повестку. Он понимает последствия и риски при затягивании конфликта. За четыре дня войны в Иране израсходовано ракет больше, чем за четыре года на Украине. Зеленский понимает, что украинские системы Patriot не получат никаких дополнительных ракет ни за деньги, ни без них. Поэтому он пытается вмонтироваться в эту ближневосточную историю, чтобы хоть каким-то образом быть полезным. Может быть, на этом фоне он хочет выцыганить себе очередное финансирование или помощь вооружением, — пояснил Килинкаров.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский заявил, что Зеленский столкнулся с серьезным кризисом поддержки, поскольку США и ЕС переключили свои ресурсы и внимание на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, потеря фокуса со стороны западных СМИ и политиков лишает Киев того привилегированного статуса главной новости, которым он обладал в предыдущие годы.