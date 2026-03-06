Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 11:39

Американист ответил, какой главный козырь потерял Зеленский

Американист Дубравский: Зеленский потерял внимание и помощь США и ЕС из-за Ирана

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с серьезным кризисом поддержки, поскольку США и ЕС переключили свои ресурсы и внимание на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, потеря фокуса со стороны западных СМИ и политиков лишает Киев того привилегированного статуса главной новости, которым он обладал в предыдущие годы.

Все внимание, вся повестка ЕС и даже частично России переключилась на Иран. У РФ есть интересы на Ближнем Востоке, даже несмотря на то, что у нас идет СВО. Там достаточно давно присутствуют и Соединенные Штаты. Мы видим, что они должны сохранить вооружение для себя и Израиля. Соответственно, поставок на Украину в ближайшее время точно не будет. На этом фоне вопрос украинского кризиса становится вторичным. Хотя я думаю, что переговоры продолжатся. Поэтому основной козырь, который потерял Зеленский, это внимание. Мы помним, что в 2022–2023 годах западные СМИ писали про Украину, а сегодня все сосредоточены на Иране, — пояснил Дубравский.

По его словам, изменение повестки носит не только тактический, но и системный характер. Американист отметил, что конфликт на Ближнем Востоке порождает волну новых вызовов, включая рост террористической угрозы и миграционное давление.

Есть и политический аспект в конфликте на Ближнем Востоке. Все внимание приковано к этому региону, который потом влияет на повышение уровня терроризма и миграции. То есть создает системные кризисы в других мировых странах. Когда тысячи людей погибают в ходе такой войны, бомбы падают сверху, естественно население радикализируется, в том числе и на религиозной почве. Это то, с чем будет сталкиваться Европейский союз и Соединенные Штаты, — резюмировал Дубравский.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует взяться за дело и заключить сделку. По его словам, президент Украины не проявляет достаточной готовности к переговорам, в отличие от российского лидера Владимира Путина.

