Поставлена точка в блокировке Telegram? Намек Путина, что известно, сроки

Слова президента России Владимира Путина об опасности использования видов связи, которые не подконтрольны России, — это «недвусмысленный сигнал» для Telegram, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Что об этом известно, о чем намекнул Путин, когда заблокируют Telegram?

Когда заблокируют Telegram

В преддверии 8 Марта Владимир Путин встретился в Кремле с женщинами-военнослужащими. Во время беседы он указал на опасность «использования систем связи, которые не подконтрольны нам».

«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны, представляет опасность для личного состава?» — поинтересовался Путин.

Командир батальона связи, присутствовавшая на встрече с главой государства, сообщила, что военная спецсвязь в зоне СВО работает хорошо. При этом Telegram она назвала «вражеским видом связи». Военнослужащая добавила, что для замены сервиса необходимо «что-то разработать свое, MАХ доработать».

«Работа ведется в этом направлении. Сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram. Это такой вражеский вид связи. Нам надо что-то, наверное, разработать свое, улучшить MАХ, и будет все хорошо на фронте», — сказала она.

Депутат Андрей Свинцов заявил, что слова президента — это «недвусмысленный сигнал».

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

«Мое мнение, что ситуация поменялась после позиции нашего президента Владимира Путина, который на встрече, посвященной 8 Марта, с нашими сотрудницами Вооруженных сил сказал о том, что проблема есть со связью через те системы связи, которые не подконтрольны РФ. Поэтому это недвусмысленный сигнал о том, что ситуация с Telegram начинает приходить в свое логическое завершение, и у компании Дурова есть не так много времени, чтобы принять решение: либо выполнить весь комплекс российского законодательства, принять меры, взаимодействовать с правительством и спецслужбами РФ, либо в отношении его бизнеса будут введены ограничения», — сообщил он изданию «Подъем».

До этого Свинцов заявил, что Telegram не выполняет «порядка 70%» требований Роскомнадзора. Ключевыми из них остаются удаление запрещенного контента и блокировка по требованию РКН каналов и сервисов, которые занимаются нелегальной деятельностью (пропаганда экстремизма, терроризма, наем «дропов» для совершения криминальных и террористических акций). Кроме того, с 2017 года ФСБ требует, чтобы Telegram передал ключи для расшифровки переписок. Руководство мессенджера отказывается, утверждая, что это технически невозможно.

Ранее в СМИ появилась информация, что Telegram будет заблокирован «в первых числах апреля», и это «окончательное решение». При этом Роскомнадзор на все подобные сообщения отвечал, что ему «нечего добавить к опубликованной ранее информации».

Как в России ограничивают Telegram

10 февраля представитель Роскомнадзора заявил, что ведомство продолжает предпринимать шаги, чтобы побудить администрацию Telegram выполнить требования российского законодательства. Он напомнил, что еще в августе 2025 года для сервисов, «которые систематически игнорируют российское законодательство», было решено ввести «постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В августе 2025-го Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram, а также WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Как объясняли тогда в ведомстве, эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В октябре прошлого года Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам.

