6 марта сокращенный день или нет? Как работаем накануне праздника, выходные

Накануне Международного женского дня россияне задаются вопросом: 6 марта — сокращенный день или нет? Как работаем накануне праздника 8 Марта, сколько продлятся выходные?

Пятница, 6 марта, завершает текущую рабочую неделю россиян. Впереди Международный женский день, который традиционно отмечается в России 8 марта. По Трудовому кодексу рабочие дни накануне праздников должны быть сокращены на час.

Тем не менее трудовой процесс накануне 8 Марта сокращать не планируется. В пятницу придется отработать полный рабочий день.

«Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье. Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днем стандартной продолжительности», — пояснил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Парламентарий добавил, что такой подход позволит сохранить стабильность производственного процесса. Праздничный отдых продлится три дня — с 7 по 9 марта.

История 8 Марта: как зародился праздник

Международный женский день, или 8 Марта, имеет туманное начало. По одним данным, все началось с забастовки 1857 года работниц текстильной отрасли, которые требовали повышения оплаты, улучшения трудовых условий и выборного права. По другим, старт был дан в 1900-е, когда женщины на демонстрациях требовали уравнивания всех прав и заработной платы.

«Марш пустых кастрюль» второй половины XIX века, как его окрестили журналисты, не нашел отклика у властей, однако это не умаляет предшествующих трагических событий: накануне демонстрации в здании текстильной фабрики случился крупный пожар, где погибли почти две сотни человек, две трети из которых — женщины. В открытых источниках пишут, что в те годы рабочие много курили из-за голода — это и привело к возгоранию. Покинуть горящее помещение люди не смогли, так как двери запирали снаружи, чтобы никто не мог уйти до конца смены.

Шествие женщин по Невскому проспекту в Петрограде в Международный женский День, 1963 год Фото: РИА Новости

Демонстрации под теми же лозунгами начали масштабироваться с наступлением нового тысячелетия: в 1910-м они раскатились почти по всем крупным городам США. В то же время в Дании проходит II конференция социалисток с участием Клары Цеткин. Там же на общем собрании утверждается Международный день солидарности трудящихся женщин.

1914-й год можно обозначить как точку отсчета, когда демонстрации стали по-настоящему международными и прошли в восьми странах, включая Россию.

Для нашей страны в контексте женского праздника важен 1917-й год — тогда 23 февраля по старому стилю (8 марта по григорианскому календарю) в Москве и Петербурге состоялись митинги в честь Международного дня трудящихся женщин, переросшие в бунт. Голодные рабочие бастовали против ужасающих условий труда, переворачивали трамваи, устраивали драки с полицией.

После переворота, когда к власти пришли коммунисты, женщины тотчас стали принимать участие в выборах. Эти метаморфозы опередили ход событий в Британии, а США отстали на целых три года.

В 1921 году праздник утвердили на государственном уровне. В Советском Союзе стали появляться женские профсоюзы, комитеты, советы, сосредоточенные вокруг прав и свобод женщин. Однако это касалось только тех женщин, которые содействовали революции и осваивали профессии, традиционно считавшиеся мужскими.

Президиум Верховного Совета СССР объявил 8 марта нерабочим днем лишь в 1965 году. 1975-й стал «Годом женщин» под эгидой ООН, тогда же Генассамблея утвердила 8 Марта, или Международный женский день.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда будут праздники после 8 марта: производственный календарь

Ближайшие выходные по случаю праздников после 8 марта будут в мае. Третий месяц весны пройдет для россиян с немалым числом красных дней календаря благодаря сразу двум событиям: 1 Мая и Дню Победы. Таким образом, свободными от работы будут периоды с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е соответственно.

Далее: 12–14 июня по случаю Дня России, 4 ноября — День народного единства, 31 декабря — благодаря переносу 4 января, которое в 2026-м выпало на воскресенье.

Какие дни считаются праздничными в России

По ТК РФ нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.

31 декабря не является праздничным днем, хотя предложения сделать его таковым озвучивались неоднократно. Зачастую россияне не работают в последний день года, так как его делают выходным с помощью переносов.

