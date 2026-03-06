Флорист назвала главный страх мужчин перед 8 Марта

Мужчины боятся выбрать букет на 8 Марта, который покажется слишком скромным, рассказала Lenta.ru флорист сети цветочных студий Анна Котельникова. Она отметила, что также покупатели могут переживать, что букет будет выглядеть слишком «формально».

Мужчины подолгу стоят у витрины, сравнивают, уточняют, спрашивают о значении оттенков. Им важно, чтобы букет не выглядел случайным. При этом они боятся переборщить, ведь слишком вычурный вариант тоже может смутить получательницу. Именно поэтому многие выбирают универсальные решения — тюльпаны или розы в спокойной пастельной гамме, — рассказала Котельникова.

По ее словам, также часто мужчины переживают об уместности букета. Она отметила, что покупатели часто спрашивают, какой букет больше подойдет маме, а какой — второй половинке.

Ранее флорист Валентина Сафронова рассказала, что каждый букет следует ставить в чистую вазу с газированной свежей водой. Она также посоветовала срезать новые цветы под углом 45 градусов.