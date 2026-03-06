Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 11:28

Флорист назвала главный страх мужчин перед 8 Марта

Флорист Котельникова: мужчины боятся выбрать слишком скромный букет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчины боятся выбрать букет на 8 Марта, который покажется слишком скромным, рассказала Lenta.ru флорист сети цветочных студий Анна Котельникова. Она отметила, что также покупатели могут переживать, что букет будет выглядеть слишком «формально».

Мужчины подолгу стоят у витрины, сравнивают, уточняют, спрашивают о значении оттенков. Им важно, чтобы букет не выглядел случайным. При этом они боятся переборщить, ведь слишком вычурный вариант тоже может смутить получательницу. Именно поэтому многие выбирают универсальные решения — тюльпаны или розы в спокойной пастельной гамме, — рассказала Котельникова.

По ее словам, также часто мужчины переживают об уместности букета. Она отметила, что покупатели часто спрашивают, какой букет больше подойдет маме, а какой — второй половинке.

Ранее флорист Валентина Сафронова рассказала, что каждый букет следует ставить в чистую вазу с газированной свежей водой. Она также посоветовала срезать новые цветы под углом 45 градусов.

цветы
флористы
подарки
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Brent впервые с июля 2024 года превысила $87 за баррель
Азербайджан решил вывести свой дипкорпус из Ирана
Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников
Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет
Следователь раскрыла детали одного из самых громких убийств Новосибирска
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.