Флорист поделилась секретами идеального букета ко Дню матери

Для Дня матери чаще всего выбирают премиальные сорта хризантем, рассказала флорист Татьяна Кочнева в беседе с Lenta.ru. По ее мнению, такие цветы выглядят более изысканно и дольше сохраняют свежесть.

За последние три года большинство клиентов покупали ко Дню матери хризантемы. Но не классические, а особые премиальные сорта — одноголовые «Виену» и «Бигуди». По сравнению с кустовыми хризантемами «Балтика» и «Багратион» они выглядят более оригинально. К тому же одноголовые хризантемы дольше сохраняют свежесть. При должном уходе они могут простоять в вазе до трех-четырех недель, — поделилась Кочнева.

Флорист отметила, что второе место по популярности занимают пионовидные розы, среди которых выделяются сорта «Вайт Охара» и «Кэндилайт». Для модных композиций флорист советует садовые розы «Джульетта» и «Кейра», а также отмечает необычный сорт «Вегги». В подарочные букеты для мам подходят в том числе альстромерии и лизиантусы, но не алые розы и красные гвоздики — это табу.

Кочнева уточнила, что в ноябре выгоднее выбирать хризантемы из-за стабильной цены. Эксперт также напомнила о базовых правилах ухода за цветами после покупки: снять подарочную упаковку, обновить срезы и поставить в вазу.

