Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 13:03

Флорист поделилась секретами идеального букета ко Дню матери

Флорист Кочнева: ко Дню матери чаще всего выбирают премиальные сорта хризантем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Для Дня матери чаще всего выбирают премиальные сорта хризантем, рассказала флорист Татьяна Кочнева в беседе с Lenta.ru. По ее мнению, такие цветы выглядят более изысканно и дольше сохраняют свежесть.

За последние три года большинство клиентов покупали ко Дню матери хризантемы. Но не классические, а особые премиальные сорта — одноголовые «Виену» и «Бигуди». По сравнению с кустовыми хризантемами «Балтика» и «Багратион» они выглядят более оригинально. К тому же одноголовые хризантемы дольше сохраняют свежесть. При должном уходе они могут простоять в вазе до трех-четырех недель, — поделилась Кочнева.

Флорист отметила, что второе место по популярности занимают пионовидные розы, среди которых выделяются сорта «Вайт Охара» и «Кэндилайт». Для модных композиций флорист советует садовые розы «Джульетта» и «Кейра», а также отмечает необычный сорт «Вегги». В подарочные букеты для мам подходят в том числе альстромерии и лизиантусы, но не алые розы и красные гвоздики — это табу.

Кочнева уточнила, что в ноябре выгоднее выбирать хризантемы из-за стабильной цены. Эксперт также напомнила о базовых правилах ухода за цветами после покупки: снять подарочную упаковку, обновить срезы и поставить в вазу.

Ранее доцент Финансового университета Петр Щербаченко рассказал, что 59% россиян планирует потратить на новогодние подарки до 15 тысяч рублей. По его словам, еще 27% готовы потратить до 40 тысяч, а 14% — до 100 тысяч. Эксперт отметил, что статистика показывает широкий разброс финансовых возможностей и подходов к праздничным тратам.

Читайте также
Их формы после родов поражают: фото Алсу, Лерчек и других звездных мам
Россия
Их формы после родов поражают: фото Алсу, Лерчек и других звездных мам
Бакальчук публично обратился к основательнице Wildberries и ее маме
Общество
Бакальчук публично обратился к основательнице Wildberries и ее маме
Флорист развеяла популярные мифы о цветах
Общество
Флорист развеяла популярные мифы о цветах
Флорист раскрыла, во сколько минимум обойдется букет к 1 Сентября
Общество
Флорист раскрыла, во сколько минимум обойдется букет к 1 Сентября
Секрет пышного цветения спатифиллума найден: простая натуральная подкормка возвращает растению силы и пробуждает его к активному росту
Общество
Секрет пышного цветения спатифиллума найден: простая натуральная подкормка возвращает растению силы и пробуждает его к активному росту
день матери
флористы
цветы
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский утвердил состав делегации Украины для мирных переговоров
Гибель мирных, тысячи курян без света: как ВСУ атакуют Россию 22 ноября
В МИД России раскрыли, кто давит на Трампа для срыва мира на Украине
Магнитные бури сегодня, 22 ноября: что завтра, головная боль, бессонница
Молекулярная кухня: что это такое и с чем ее едят
«Рубикон» очистил небо от дронов ВСУ
У популярного чая выявили неожиданный побочный эффект
Доллар пробил дно? Курсы валют сегодня, 22 ноября, что с евро и юанем
В МИД России назвали важные темы по Украине, которые готовы обсуждать США
«Важнейшее достижение»: раскрыто значение ММФ БРИКС для Санкт-Петербурга
Полиция арестовала бывшего президента
Российская армия одним ударом «вгрызлась» в Днепропетровскую область
«Свежая кровь»: американист оценил перспективы Дрисколла на новой должности
Антикварные елочные игрушки: цены, виды и где искать
Розыск, огромные долги, рак жены: куда пропал «двойник» Пугачевой Песков
Салат «Снежный скакун» на Новый год — праздничное блюдо, которое придаст столу изысканность и символику Огненной Лошади
Минобороны объяснило важность освобождения Звановки
Раскрыты планы расширения формата ММФ БРИК
«Более 5 тыс. участников»: организаторы ММФ БРИКС подвели итоги форума
В БРИКС появится международный аналог «Честного знака»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.