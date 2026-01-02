Новый год — 2026
02 января 2026 в 18:56

Причастных к пожару в Кран-Монтане планируют привлечь к ответственности

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Власти Швейцарии рассматривают возможность возбуждения уголовного дела за поджог по неосторожности в отношении лиц, причастных к пожару в баре курорта Кран-Монтана, заявила генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пийу. Она подчеркнула, что пока необходимо дождаться результатов расследования, передает Reuters.

В зависимости от результатов расследования и по мере принятия мер в рамках досудебного расследования и следствия будет рассмотрен вопрос о наличии уголовной ответственности лиц, причастных к данному делу, — сказала она.

Ранее сообщалось, что среди посетителей бара не было ни одного россиянина. При этом специалисты продолжают устанавливать личности всех, кто получил травмы. В момент трагедии в баре находились граждане Швейцарии, Франции, Италии, Сербии, Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии. Большинство посетителей были молодыми людьми в возрасте от 15 до 20 лет.

До этого президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что пожар в Кран-Монтане стал одной из самых страшных трагедий в истории страны. Глава государства уточнил, что из-за произошедшего флаги будут приспущены на пять дней. Погибло около 40 человек, еще почти 100 получили ранения.

