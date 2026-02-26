Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 12:36

Житель Петербурга едва не стал жертвой пожара в квартире

В Петербурге в ходе пожара в однокомнатной квартире пострадал мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге в ходе пожара в однокомнатной квартире пострадал мужчина, пишет Мойка78 со ссылкой на МЧС России. Возгорание произошло в Московском районе ранним утром.

Пожар произошел в жилье площадью 33 квадратных метра. Огонь вспыхнул в ванной и затронул четыре квадратных метра.

Для ликвидации возгорания задействовали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. Пожар удалось потушить менее чем за час. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Ранее в Красносельском районе Петербурга началось возгорание в здании общежития. Пожар вспыхнул на пересечении проспекта Кузнецова и улицы Рихарда Зорге.

До этого в Набережных Челнах на Мензелинском тракте загорелся магазин автозапчастей. На месте уже работают сотрудники спасательных служб. Информация о пострадавших уточняется.

