В Госдуме раскритиковали идею повысить налоги ради камер видеонаблюдения

Повышать налоги для установки камер видеонаблюдения не потребуется, заявила 360.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она отметила, что безопасность граждан должно обеспечивать государство.

В Москве камер достаточно. Если нужно больше, то их поставят без дополнительных налогов. Такие предложения — это вредные для восприятия общества вбросы, — рассказала Бессараб.

Депутат подчеркнула, что ввод новых налогов приведет к увеличению цен на производство. По ее словам, такие вопросы необходимо рассматривать с осторожностью.

