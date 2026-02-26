Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 13:35

В Госдуме раскритиковали идею повысить налоги ради камер видеонаблюдения

Депутат Бессараб: повышать налоги для установки камер наблюдения не потребуется

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Повышать налоги для установки камер видеонаблюдения не потребуется, заявила 360.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она отметила, что безопасность граждан должно обеспечивать государство.

В Москве камер достаточно. Если нужно больше, то их поставят без дополнительных налогов. Такие предложения — это вредные для восприятия общества вбросы, — рассказала Бессараб.

Депутат подчеркнула, что ввод новых налогов приведет к увеличению цен на производство. По ее словам, такие вопросы необходимо рассматривать с осторожностью.

Ранее сообщалось, что депутаты из «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о введении в РФ разового налога на покупку люксовых автомобилей, яхт и вертолетов. Изменения планируется внести в Налоговый кодекс.

