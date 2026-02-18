В России предложили ввести налог на люксовые машины Депутаты из «СР» предложили ввести налог на покупку дорогих автомобилей и яхт

Депутат из «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о введении в РФ разового налога на покупку люксовых автомобилей, яхт и вертолетов, сообщил ТАСС. Изменения планируется внести в Налоговый кодекс.

Уточняется, что мера может коснуться машин стоимостью более 20 млн рублей, а также яхт и вертолетов, цена которых превышает 50 млн рублей. Налог составит от 1 до 4% в зависимости от стоимости того или иного вида транспорта, его нужно будет выплачивать в течение 30 дней с момента покупки.

Ранее сообщалось, что Госдума намерена обложить НДС импортную продукцию, которая продается на цифровых платформах. В настоящее время товары для личного пользования стоимостью до €200 (18,2 тыс. рублей) и весом до 31 кг ввозятся в ЕАЭС без пошлин и налогов. Это предложение направлено на создание равных условий для российских и зарубежных продавцов на маркетплейсах.