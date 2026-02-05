Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 15:26

В России предложили ввести годичную отсрочку для налоговых законов

Слуцкий: налоговые законы должны вступать в силу через год после публикации

Леонид Слуцкий
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому все новые законы, повышающие налоговую нагрузку на людей и бизнес, должны вступать в силу не ранее чем через год после официальной публикации, заявил «Газете.Ru» лидер партии Леонид Слуцкий. По его мнению, это защитит предпринимателей от ситуации, когда они «просыпаются в новых реалиях уже через месяц».

Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения: ставки растут, правила меняются, появляются новые, порой крайне обременительные обязательства, а вот времени спокойно перестроить расчеты, договоры и бюджеты просто нет. Такой подход особенно сильно бьет по малым предприятиям, — сказал он.

Депутат указал, что налоговая система должна быть «справедливой и предсказуемой». В российском налоговом законодательстве нужно «убрать этот эффект внезапности и дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне», подчеркнул Слуцкий.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил, что создание ассоциации налогоплательщиков поможет снять напряжение в обществе. Он обратил внимание на то, что сейчас решения о распределении налогов принимаются до того, как люди и бизнес получают обратную связь и разъяснения, поэтому, по его мнению, безличному потоку налогов необходим «институциональный голос».

Леонид Слуцкий
налоги
законы
отсрочки
