Внебрачный сын Бедроса Киркорова рассказал, как отец является ему во сне Певец Матвеев заявил, что ушедший из жизни Бедрос Киркоров является ему во снах

Певец Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном Бедроса Киркорова, поделился воспоминаниями об отце в годовщину его смерти. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, он признался, что до сих пор чувствует незримую связь с ушедшим артистом и часто видит его во сне. Он присутствовал на Троекуровском кладбище вместе с Филиппом Киркоровым.

Вот я сейчас Филиппу [Киркорову] сказал, что буквально сегодня я его почувствовал. Я еще спал, и вдруг мне такой голос [говорит] слова: «Вставай, ехать пора!» — рассказал Матвеев.

По его словам, отец является ему во сне не впервые — это происходит периодически. Он признался, что постоянно вспоминает Бедроса Киркорова и хранит память о нем в своем творчестве.

В каждом концерте у меня видео вставлены с ним. Я его показываю, где мы поем песню «Алеша». Всегда его вспоминаю, смотрю. Дуэт наш смотрю с ним. Вспоминаю с добрыми чувствами. Скучаю, — добавил он.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что боль от потери родителей никогда не утихает. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, он признался, что до сих пор скорбит и по ушедшей из жизни матери Виктории Киркоровой.