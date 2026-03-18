Внебрачный сын Бедроса Киркорова рассказал, как отец является ему во сне

Певец Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном Бедроса Киркорова, поделился воспоминаниями об отце в годовщину его смерти. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, он признался, что до сих пор чувствует незримую связь с ушедшим артистом и часто видит его во сне. Он присутствовал на Троекуровском кладбище вместе с Филиппом Киркоровым.
Вот я сейчас Филиппу [Киркорову] сказал, что буквально сегодня я его почувствовал. Я еще спал, и вдруг мне такой голос [говорит] слова: «Вставай, ехать пора!» — рассказал Матвеев.
По его словам, отец является ему во сне не впервые — это происходит периодически. Он признался, что постоянно вспоминает Бедроса Киркорова и хранит память о нем в своем творчестве.
В каждом концерте у меня видео вставлены с ним. Я его показываю, где мы поем песню «Алеша». Всегда его вспоминаю, смотрю. Дуэт наш смотрю с ним. Вспоминаю с добрыми чувствами. Скучаю, — добавил он.
Ранее Филипп Киркоров заявил, что боль от потери родителей никогда не утихает. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, он признался, что до сих пор скорбит и по ушедшей из жизни матери Виктории Киркоровой.