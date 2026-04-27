Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 11:25

Путин прислал венок на церемонию прощания с Пимановым в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Венок от президента России Владимира Путина доставили на церемонию прощания с продюсером и телеведущим Алексеем Пимановым, передает корреспондент NEWS.ru. Также венки прислали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Андрей Белоусов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Церемония начнется на Троекуровском кладбище в 12:00 по московскому времени. Сейчас у Большого траурного зала собираются родные и близкие, а также друзья и коллеги Пиманова. Десятки людей несут цветы.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что раздел имущества Пиманова может затронуть всех трех его бывших жен, если имущество не было поделено после предыдущих разводов. По его словам, если завещание есть, наследство распределят согласно ему, однако несовершеннолетние дети или нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю.

Пиманова не стало 23 апреля. Ему было 64 года. По предварительной информации, у него не выдержало сердце. Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего.

Культура
Москва
Троекуровское кладбище
Алексей Пиманов
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Системная милитаризация»: в Совбезе раскрыли главную угрозу НАТО
Дроны ВСУ начали «охоту» за людьми в городе — спутнике ЗАЭС
В ГД ответили, кто играет важную роль в предотвращении оскорблений учителей
Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение
В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем
В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада
В Совбезе раскрыли роль Прибалтики и Польши в атаках украинских дронов
В ЕС предупредили о риске наказания властей избирателями
В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»
Африканский корпус и войска Мали покинули город Кидаль
Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города
Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразится на банковских вкладах
Агроном дал советы, как вырастить подснежник в домашних условиях
Путин заявил об открытости России к диалогу с конструктивными силами
«Фактически демонтирована»: Совбез России о системе безопасности в мире
Жителям Иркутска рассказали, кто должен устанавливать пандусы в подъездах
Мешал шум стройки: мужчина зарезал художницу в офисе
Обуреваемый ревностью юноша зарезал бывшего парня своей девушки
Школьники превратили учителя в педофила
Наступление ВС РФ на Харьков 27 апреля: полсотни трупов, бойня у Волчанска
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.