Путин прислал венок на церемонию прощания с Пимановым в Москве

Венок от президента России Владимира Путина доставили на церемонию прощания с продюсером и телеведущим Алексеем Пимановым, передает корреспондент NEWS.ru. Также венки прислали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Андрей Белоусов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Церемония начнется на Троекуровском кладбище в 12:00 по московскому времени. Сейчас у Большого траурного зала собираются родные и близкие, а также друзья и коллеги Пиманова. Десятки людей несут цветы.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что раздел имущества Пиманова может затронуть всех трех его бывших жен, если имущество не было поделено после предыдущих разводов. По его словам, если завещание есть, наследство распределят согласно ему, однако несовершеннолетние дети или нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю.

Пиманова не стало 23 апреля. Ему было 64 года. По предварительной информации, у него не выдержало сердце. Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего.