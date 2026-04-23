Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнованиями родным и близким известного российского телеведущего Алексея Пиманова, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Журналист и руководитель медиахолдинга скончался на 65-м году жизни.

Пиманову было 64 года, о его смерти сообщили в эфире Первого канала. Согласно предварительной информации, у него не выдержало сердце. Пиманов вел широко известную программу «Человек и закон», а с 2013 года к тому же работал президентом медиахолдинга «Красная звезда».

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что разговаривала с телеведущим незадолго до его смерти. По ее словам, их последний разговор состоялся неделю назад. Она пожелала ушедшему из жизни коллеге Царствия Небесного.