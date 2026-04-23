23 апреля 2026 в 18:44

Симоньян отреагировала на смерть Пиманова

Симоньян рассказала, что разговаривала с Пимановым незадолго до его смерти

Маргарита Симоньян Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась в своем Telegram-канале, что разговаривала с телеведущим Алексеем Пимановым незадолго до его смерти. По ее словам, это случилось неделю назад.

Пиманов! Только неделю назад разговаривали… Царство небесное, — написала Симоньян.

Ранее о смерти Пиманова сообщил Первый канал. У 64-летнего телеведущего не выдержало сердце. Он вел программу «Человек и закон», а с 2013 года возглавлял медиахолдинг «Красная звезда».

Также сообщалось, что заслуженный артист России Виктор Яковлев, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, ушел из жизни в возрасте 74 лет. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью. Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году, а с 1979 года стал одним из ведущих актеров театра. В 2006 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

