Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Яковлев

Заслуженный артист России ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев скончался 9 апреля, сообщили в пресс-службе театра. Ему было 74 года. В пресс-службе уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

На 75-м году ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, — говорится в сообщении.

Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году. С 1979 года он являлся ведущим актером Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. В 2006 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

