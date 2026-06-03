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03 июня 2026 в 07:48

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 июня: инфографика

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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В ночь на 3 июня Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 354 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, — уточнили в ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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