Рэпер Navai отреагировал на гибель актрисы из его клипа

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) принес соболезнования родным и близким актрисы Ксении Добромиловой, пишет РИА Новости. Она снималась в клипе «Девочка-война» дуэта HammAli & Navai.

Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное, — сказал артист.

Трагедия произошла во вторник: актриса скончалась в машине скорой помощи после столкновения с мотоциклом на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Причиной смерти стали множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Также стало известно, что авария была зафиксирована во время мотосходки. Добромилова в момент ДТП снимала проезды байкеров. Один из участников выехал на заднем колесе, однако не справился с управлением и наехал на девушку. Погибшая была широко известна среди сообщества байкеров.

Ранее сообщалось, что сам рэпер Navai попал в ДТП на своем Ferrari у Парка культуры. Авария с участием иномарки, в которой, по информации источника, находился музыкант, произошла около 19:30. По словам самого музыканта, он попал в аварию из-за спортивных покрышек, автомобиль попросту занесло. Рэпер заверил, что двигался без превышения скорости, примерно 60–65 километров в час.