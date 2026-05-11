Реперу Navai предложили бесплатную Ferrari после ДТП

Столичные автосалоны премиум-класса заявили о готовности подарить рэперу Navai (Наваи Бакиров) автомобиль Ferrari после аварии в центре Москвы, рассказали РИА Новости представители дилеров. По их словам, подарок возможен только при выполнении определенного условия.

Мы готовы подарить Navai новую Ferrari, причем любой модели. Он всегда может приехать к нам в гости на автобусе и уехать на машине. Однако главным условием остается ее цельность, — пояснили в автосалоне.

Идею поддержали и другие частные дилеры. По данным агентства, бесплатный спорткар готовы предложить в автоцентрах в Сокольниках, Хамовниках и на Тверской. Представитель автоцентра в районе Хамовники подчеркнул, что предложение серьезное.

Также к инициативе присоединились частные продавцы спортивных автомобилей. В соцсетях они запустили соответствующий тренд.

Ранее стала известна стоимость Ferrari 488 Pista Navai— от 47 до 68 млн рублей. В результате аварии иномарка получила критические повреждения.