05 мая 2026 в 20:33

Стала известна стоимость разбитого рэпером Navai спорткара

Mash: стоимость разбитой Navai машины примерно 47–68 млн рублей

Последствия ДТП на Зубовском бульваре, где Ferrari врезался в ограждение Последствия ДТП на Зубовском бульваре, где Ferrari врезался в ограждение Фото: АГН «Москва»
Рэпер Navai попал в ДТП на своем спорткаре Ferrari 488 Pista, рыночная стоимость которого оценивается в диапазоне от 47 до 68 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. В результате аварии иномарка получила критические повреждения.

По информации источника, у автомобиля полностью снесена передняя часть, от удара отлетели колеса, по всему корпусу образовались глубокие вмятины, а в салоне сработали подушки безопасности. Как отметили в канале, сам исполнитель и его пассажир не пострадали. При этом восстановительный ремонт суперкара может обойтись рэперу в десятки миллионов рублей, говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что музыкант попал в ДТП у Парка культуры. По словам очевидцев, рэпер пытался прятаться от посторонних и даже переоделся, чтобы не привлекать внимание.

Сам исполнитель сообщил, что попал в аварию в Москве из-за колес. Он заверил, что двигался без превышения скорости, примерно 60–65 километров в час. Артист добавил, что не переживает за автомобиль и рад тому, что обошлось без пострадавших.

