05 мая 2026 в 20:23

Рэпер Navai дал первый комментарий после аварии в Москве

Рэпер Navai сообщил, что попал в аварию на Ferrari из-за колес

Последствия ДТП на Зубовском бульваре, где спорткар Ferrari врезался в ограждение Последствия ДТП на Зубовском бульваре, где спорткар Ferrari врезался в ограждение Фото: АГН «Москва»
Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) в беседе с Telegram-каналом SHOT сообщил, что попал в аварию в Москве из-за колес. Он заверил, что двигался без превышения скорости, примерно 60–65 километров в час.

По его словам, Ferrari занесло из-за спортивных покрышек. Артист добавил, что не переживает за автомобиль и рад тому, что обошлось без пострадавших.

Ранее появилась информация, что музыкант попал в ДТП у Парка культуры. По словам очевидцев, рэпер пытался прятаться от посторонних и даже переоделся, чтобы не привлекать внимание.

Стоимость разбитого Ferrari 488 Pista оценивается примерно в 47–68 млн рублей. Машина получила серьезные повреждения: отлетели колеса, кузов помят, сработали подушки безопасности. Ремонт суперкара может обойтись рэперу в десятки миллионов рублей. Сам исполнитель и его пассажир не пострадали.

Незадолго до этого под колесами мотоцикла погибла актриса Театра Луны, модель и байкерша Ксения Добромилова. Она получила известность после съемок в клипе HammAli & Navai на песню «Девочка-война».

