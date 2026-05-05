Момент ДТП с участием рэпера Navai попал на видео

Момент аварии с участием автомобиля рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) на Зубовском бульваре попал на видео, опубликованное столичным дептрансом. На записи видно, что спорткар задел столб, а затем врезался в дерево и бордюр. Судя по кадрам, музыкант потерял управление при перестроении.

Водитель передвигался на автомобиле без номерных знаков. За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что стоимость разбитого Ferrari 488 Pista оценивается примерно в 47–68 млн рублей. Машина получила серьезные повреждения: отлетели колеса, кузов помят, сработали подушки безопасности. Ремонт суперкара может обойтись рэперу в десятки миллионов рублей. Сам исполнитель и его пассажир не пострадали.

До этого в Сети появились кадры с аварией, в которой погибла актриса Ксения Добромилова. На записи видно, как девушка с фотоаппаратом расположилась на проезжей части. Удар был настолько сильным, что ее тело отбросило на несколько метров.