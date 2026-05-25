25 мая 2026 в 11:10

Стала известна предварительная причина ДТП с северокорейцами

Автобус с гражданами КНДР попал в ДТП под Нижним Новгородом из-за сна водителя

По предварительной версии, водитель автобуса, перевозившего 40 граждан КНДР, мог уснуть за рулем, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом сам мужчина утверждает, что причиной аварии стал резкий маневр ехавшей впереди «Газели».

Авария произошла на 563-м километре трассы М-12 «Восток». Автобус направлялся в сторону Татарстана. В результате ДТП пострадали семь человек — пятеро граждан КНДР и оба водителя. Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести, им уже оказали медицинскую помощь.

Ранее в ГУ МВД России сообщили, что на юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля, после чего один из них выехал на тротуар возле остановки общественного транспорта. В результате ДТП у дома № 18 на Окской улице пострадали два человека.

До этого сообщалось о массовом ДТП на 43-м километре Ярославского шоссе возле поселка Лесной в подмосковном округе Пушкино. В аварии столкнулись 13 автомобилей — две фуры и 11 легковых машин.

Между тем в Самарской области автобус с 44 детьми столкнулся с автомобилем Renault Duster. Дети в результате аварии не пострадали.

