Автобус с северокорейцами попал в аварию в российском регионе

Автобус с 40 северокорейцами попал в ДТП в Нижегородской области, сообщил Telegram-канал Mash. Авария произошла на 563-м километре трассы М-12 «Восток».

Известно, что автобус направлялся в сторону Татарстана. В один момент он столкнулся с грузовиком и съехал в кювет. Пострадал водитель автобуса, пассажиров переведут на резервный транспорт из Нижнего Новгорода.

