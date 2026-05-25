Автобус с северокорейцами попал в аварию в российском регионе

Автобус с 40 северокорейцами попал в ДТП в Нижегородской области

Автобус с 40 северокорейцами попал в ДТП в Нижегородской области, сообщил Telegram-канал Mash. Авария произошла на 563-м километре трассы М-12 «Восток».

Известно, что автобус направлялся в сторону Татарстана. В один момент он столкнулся с грузовиком и съехал в кювет. Пострадал водитель автобуса, пассажиров переведут на резервный транспорт из Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в массовом ДТП в Пушкинском районе Московской области в воскресенье, 24 мая, увеличилось до 18. Отмечается, что пострадали четыре ребенка.

До этого в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, после которого одна из машин выехала на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. В результате этой аварии в районе дома № 18 по улице Окской пострадали два человека.

18 мая массовое ДТП с участием грузовика Sitrak и восьми легковых автомобилей произошло в районе деревни Поддубки Дмитровского округа Московской области. В результате аварии пострадали пять человек, включая шестилетнего ребенка. Всех доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.

