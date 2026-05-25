25 мая 2026 в 11:07

Политолог Перенджиев: России надо говорить об Украине с Британией или Польшей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
России следует обсуждать детали урегулирования украинского конфликта с Великобританией или Польшей, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, усилий США недостаточно для разрешения кризиса мирным путем.

Если искать посредника [для переговоров с Украиной], то, может быть, он будет не очень удобным, но тем не менее будет связан с киевским режимом. Может быть, России все-таки пойти на то, чтобы этим человеком был представитель Великобритании или даже Польши. Я говорю о кураторстве Киева со стороны этих стран. Я понимаю, что это не слишком приятный момент, но с кем-то надо говорить. Если мы обсуждаем мирный процесс, то одних американцев точно недостаточно, — высказался Перенджиев.

Он подчеркнул, что найти посредника для переговоров будет крайне затруднительно при отсутствии стремления к миру со стороны Британии или Польши. В то же время, по словам политолога, нет смысла вести диалог ни с руководством ЕС, ни со странами Балтии.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в будущих переговорах с Европой неизбежно придется затронуть вопрос признания военных преступлений, совершенных ВСУ. По его словам, это обсуждение напрямую связано с интерпретацией международного гуманитарного права.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
