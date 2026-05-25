Назван политик, который мог бы стать посредником в переговорах с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы выступить в качестве потенциального посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, турецкий лидер умеет поддерживать дружеские отношения.

Кто может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной? Честно говоря, на сегодняшний день сложно найти кандидатуру. Но это мог бы быть Эрдоган. Да, его мы могли бы попросить выступить в качестве посредника. Он умеет поддерживать дружеские отношения. С этой ролью справился бы и министр иностранных дел Турции [Хакан] Фидан. Возможно, он сможет сыграть определенную роль в этом процессе, — сказал Перенджиев.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в будущих переговорах с Европой неизбежно придется затронуть вопрос признания военных преступлений, совершенных ВСУ. По его словам, это обсуждение напрямую связано с интерпретацией международного гуманитарного права.