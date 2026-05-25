25 мая 2026 в 12:34

Поиски Усольцевых: последние новости 25 мая, новые детали, где могут быть

Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор остаются ненайденными. Какие известны последние новости об их исчезновении и поисках сегодня, 25 мая?

Какие известны новые подробности о пропаже Усольцевых

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе.

Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Поиски Усольцевых продолжатся.

Новые подробности пропажи семьи обсудили в очередном выпуске программы «Пусть говорят» 25 мая. В эфире озвучили версию о возможном нахождении Сергея Усольцева в США и сообщили, что якобы у него были проблемы с бизнесом в России.

Один из свидетелей заявил, что видел мужчину, похожего на него, в Лос-Анджелесе, однако, когда тот заметил на себе пристальный взгляд, быстро ушел.

На фоне этих слухов выяснилось, что у Усольцева есть сын, проживающий в США.

«Мог ли Сергей Усольцев сымитировать свое исчезновение вместе с женой, дочкой и собакой ради ухода от кредиторов?» — задался вопросом ведущий «Пусть говорят».

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru ранее также предположил, что Усольцевы могли покинуть территорию России, использовав для этого поддельные документы. По мнению эксперта, если бы с семьей произошел несчастный случай, их следы пребывания в тайге были бы обнаружены: вещи, фрагменты тел.

«Моя версия пропажи Усольцевых такова: они скрылись из России по поддельным документам, которые были сделаны заранее. Сейчас они могут находиться за рубежом. Это мое предположение. Семья могла уехать из РФ через Монголию или другую сопредельную страну», — заявил он.

По факту пропажи семьи Усольцевых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие официально не подтверждает версию побега. По данным правоохранительных органов, никаких сведений о пересечении границы Усольцевыми обнаружено не было.

Какие еще есть версии пропажи Усольцевых

Экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина в беседе с NEWS.ru допустил, что в пропаже семьи может быть криминальный след.

«Возможны какие-то разборки. Их могли увезти. А раз Сергей Усольцев связан с бизнесом, криминальный след наиболее вероятен. С другой стороны, если бы семью пытались убить, то тела уже нашли бы и грабители точно забрали бы машину, чего не произошло», — уточнил он.

Также ранее в программе «Пусть говорят» прозвучала версия о том, что к пропаже Усольцевых в Красноярском крае может быть причастна банда нелегальных рубщиков леса. По предположению местных жителей, Усольцевы могли случайно стать свидетелями незаконной деятельности. В этом случае их могли убить, а тела — скрыть.

Старший сын Усольцевой от прошлого брака Даниил опроверг версию о том, что семья его матери может скрываться в подвале их же дома. Молодой человек не верит в гибель родных и считает, что они просто куда-то уехали.

Мария Баранова
