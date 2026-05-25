25 мая 2026 в 13:27

«Спешила на орешник в цвету»: Захарова о поездке Тихановской в Киев

Захарова: Тихановская спешила посмотреть орешник в цвету во время поездки в Киев

Фото: МИД РФ
Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская спешила посмотреть «орешник в цвету», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии РИА Новости. Так дипломат отреагировала на ее поездку в Киев, посоветовав посетить вместо украинской столицы Старобельск в ЛНР, где при атаке ВСУ погиб 21 человек.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вся информация об ударе ракетным комплексом «Орешник» по Украине была отражена в заявлении Минобороны РФ. Так он прокомментировал вопрос, является ли эта атака ответом на налет ВСУ на Старобельск в ЛНР.

В ЛНР объявили двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. По словам главы региона Леонида Пасечника, решение принято на уровне местного руководства, траур проходит 24 и 25 мая.

До этого стало известно, что первый удар беспилотника в Старобельске пришелся напротив поста охраны колледжа. По словам студента образовательного заведения Максима Б., после этого еще два дрона ударили за учебным корпусом в районе парка.

