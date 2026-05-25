СК сделал заявление об атакованном ВСУ газовозе «Арктик Метагаз» в Ливии

Следователи осмотрели в Ливии российский газовоз «Арктик Метагаз», который был атакован безэкипажными катерами Украины, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые приводятся в Telegram-канале ведомства, для осмотра использовались беспилотные летательные и подводные аппараты. Эксперты зафиксировали следы пожара, полное уничтожение систем управления судном и разрушение двух из четырех газовых резервуаров.

В рамках расследования при содействии МИД и Минобороны России следователями Следственного комитета осуществлен выезд в служебную командировку в государство Ливия для проведения необходимых следственных действий, — отметила Петренко.

Ранее стало известно, что ливийские власти утратили контроль над российским газовозом «Арктик Метагаз», который буксировался в акватории Средиземного моря после атаки 3 марта. Это произошло из-за сложных погодных условий.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что «Арктик Метагаз» дрейфовал в юго-восточной части недалеко от итальянского побережья. Он отмечал угрозу неконтролируемого пересечения танкером границ государств Средиземноморья.