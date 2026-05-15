Офис премьера Ливии вспыхнул в результате беспорядков

В столице Ливии Триполи вспыхнули массовые беспорядки после футбольного матча, вызванные отказом судьи назначить пенальти. Разгневанные болельщики выбежали на поле, а затем беспорядки перекинулись на другие районы города и завершились поджогом офиса премьер-министра, сообщает агентство «Синьхуа».

В ходе акций сгорели несколько автомобилей, припаркованных рядом со стадионом. Ливийские военные применили боевые патроны для разгона толпы.

В результате столкновений погиб один солдат, еще семеро получили ранения в ходе перестрелки. Беспорядки распространились на несколько районов ливийской столицы. Ситуация в городе остается напряженной.

Ранее сообщалось, что болельщики устроили массовое побоище на трибунах во время футбольного матча в Марокко. Фанаты «Раджи» из Касабланки напали на поклонников клуба ФАР из Рабата. Судя по появившемуся в соцсетях видео, в ход шло все, что агрессорам удалось оторвать от трибун: сиденья, части пластиковых конструкций и металлические элементы. Беспорядки продолжались до тех пор, пока на место не прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стражам порядка потребовалось время, чтобы разнять дерущихся и восстановить относительный порядок.