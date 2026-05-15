День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 07:03

Офис премьера Ливии вспыхнул в результате беспорядков

Участники вспыхнувших после матча беспорядков в Триполи подожгли офис премьера

Беспорядки в Триполи Беспорядки в Триполи Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В столице Ливии Триполи вспыхнули массовые беспорядки после футбольного матча, вызванные отказом судьи назначить пенальти. Разгневанные болельщики выбежали на поле, а затем беспорядки перекинулись на другие районы города и завершились поджогом офиса премьер-министра, сообщает агентство «Синьхуа».

В ходе акций сгорели несколько автомобилей, припаркованных рядом со стадионом. Ливийские военные применили боевые патроны для разгона толпы.

В результате столкновений погиб один солдат, еще семеро получили ранения в ходе перестрелки. Беспорядки распространились на несколько районов ливийской столицы. Ситуация в городе остается напряженной.

Ранее сообщалось, что болельщики устроили массовое побоище на трибунах во время футбольного матча в Марокко. Фанаты «Раджи» из Касабланки напали на поклонников клуба ФАР из Рабата. Судя по появившемуся в соцсетях видео, в ход шло все, что агрессорам удалось оторвать от трибун: сиденья, части пластиковых конструкций и металлические элементы. Беспорядки продолжались до тех пор, пока на место не прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стражам порядка потребовалось время, чтобы разнять дерущихся и восстановить относительный порядок.

Мир
Ливия
беспорядки
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, в скольких регионах России средняя пенсия вышел 30 тыс. рублей
В США могут предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции
Педиатр назвал грозные симптомы менингита
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 мая: инфографика
Удар ВСУ по Рязани, продвижение к Константиновке: новости СВО к утру 15 мая
ВСУ запустили в сторону России несметное число БПЛА
Минимум 40 беспилотников лишились «крыльев» в небе над Ростовской областью
ВСУ ударили по жилым домам в городе-спутнике ЗАЭС
Врачи срочно вернули в больницу 10 детей после утечки газа
В Мариуполе задержали женщину за связь с украинскими спецслужбами
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
В США вскрыли ложь администрации Байдена о биолабораториях на Украине
Жительницу Иркутской области с сожителем подозревают в насилии над ребенком
В одном из районов Рязани закрыли детские сады и школы
«Обходите стороной»: назван самый опасный ингредиент конфет
«Будут уничтожены»: Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану
Офис премьера Ливии вспыхнул в результате беспорядков
Турэксперт дала советы россиянам, путешествующим в одиночку
В оперштабе Белгородской области сообщили о последствиях атаки ВСУ
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.