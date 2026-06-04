Президент США Дональд Трамп продолжит нормализацию российско-американских отношений, постепенно снимая санкции с России в рамках урегулирования украинского кризиса, предположил в разговоре с Lenta.ru бывший член сената штата Пенсильвания Брюс Маркс на полях ПМЭФ. Он также подчеркнул, что общение между американцами и россиянами крайне важно, и призвал отменить ограничения на поездки, затрудняющие взаимные визиты.

Я оптимистично настроен относительно того, что президент Трамп продолжит нормализацию наших отношений с Россией, постепенно снимая и в конечном итоге отменяя санкции в рамках усилий по урегулированию на Украине, — отметил он.

По его словам, США не зависят от российской нефти, а европейские страны должны самостоятельно принимать решения по антироссийским санкциям. При этом юрист отметил, что введение таких ограничений — двусторонний процесс, который налагает бремя на саму Европу.

Маркс также рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с уважением. Он уточнил, что такое отношение появилось еще до вступления в должность президента.