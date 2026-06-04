Российские военные накрыли огнем энергообъекты Украины В Минобороны РФ сообщили об ударах по объектам энергетики и транспорта Украины

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Кроме того, поражены пункты временной дислокации противника в 142 районах.

В ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Целями также стали места хранения и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Помимо инфраструктурных объектов, российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и позиции иностранных наемников.

Ранее старший оператор батальона войск беспилотных систем с позывным Грин заявил, что один расчет БПЛА 98-й дивизии ВДВ за последний месяц сорвал четыре попытки украинских военных переправиться через Днепр в Херсонской области. По его словам, до левого берега так никто и не добрался.

Прежде Минобороны РФ сообщили: российские войска ударили по инфраструктуре шести военных аэродромов на Украине. Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях.

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