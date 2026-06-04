В Калининграде во время пожара эвакуировали 14 человек и собаку

В Калининграде во время пожара эвакуировали 14 человек и собаку

Во время пожара в 16‑этажном доме на улице Батальной в Калининграде эвакуировали 14 человек и собаку, сообщает «МК в Калининграде». Огонь вспыхнул в комнате квартиры на втором этаже.

Сообщается, что площадь возгорания составила 16 квадратных метров. Из‑за пожара оплавились натяжные потолки, а помещения сильно закоптило.

В результате инцидента никто не пострадал. В тушении участвовали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. Причины пожара устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на территории мусорного полигона в Шпаковском округе Ставропольского края выросла до 500 квадратных метров. Огонь охватил трехэтажное административное здание и одноэтажный склад в хуторе Нижнерусском.