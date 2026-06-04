Дмитриев сообщил о контактах с Уиткоффом и Кушнером на текущей неделе

Дмитриев сообщил о контактах с Уиткоффом и Кушнером на текущей неделе

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о контактах со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на текущей неделе. Он отметил, что активно общается всю неделю с обоими политиками, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы еще на этой неделе активно общаемся с американскими коллегами, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, — рассказал Дмитриев.

Ранее американские СМИ писали, что главная ошибка американских переговорщиков по Украине заключается в чрезмерной опоре на эпизодические телефонные звонки и визиты спецпосланников, без ежедневного взаимодействия со сторонами. Такой подход не соответствует классическим дипломатическим практикам. Знакомые с ходом переговоров источники сообщили, что российская сторона якобы дала понять: она хотела бы перейти от периодических визитов Уиткоффа и Кушнера к полноценному дипломатическому процессу с рабочими группами и регулярными встречами.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что все ключевые вопросы по украинскому кризису, включая роль США и их помощь Киеву военными технологиями, обсуждаются в рамках контактов с американской стороной. По его словам, такие контакты были и будут.