Россиян предостерегли от «кражи» косуль из лесов Минприроды: одиноких косулят в лесу не нужно спасать

Одиноких косулят в лесу не нужно спасать, сообщает Readovka.news со ссылкой на пресс-службу Минприроды России. Каждую весну люди находят детенышей косуль и оленей и ошибочно полагают, что их бросили.

В Минприроды отметили, что это естественный способ защиты этих животных. В случае опасности самка уводит хищника от выводка, а детеныш прячется и остается неподвижным.

Впоследствии мать возвращается за детенышем, когда угроза отступает. Отмечается, что, забирая косуленка домой, люди снижают его шансы на выживание, так как стресс, неправильное кормление и утрата природных навыков делают возвращение в дикую среду маловероятным.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли детенышу косули, который застрял в металлическом заборе в городе Куровское Орехово-Зуевского округа. Инцидент произошел на улице Октябрьской.