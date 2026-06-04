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04 июня 2026 в 14:01

Россиян предостерегли от «кражи» косуль из лесов

Минприроды: одиноких косулят в лесу не нужно спасать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Одиноких косулят в лесу не нужно спасать, сообщает Readovka.news со ссылкой на пресс-службу Минприроды России. Каждую весну люди находят детенышей косуль и оленей и ошибочно полагают, что их бросили.

В Минприроды отметили, что это естественный способ защиты этих животных. В случае опасности самка уводит хищника от выводка, а детеныш прячется и остается неподвижным.

Впоследствии мать возвращается за детенышем, когда угроза отступает. Отмечается, что, забирая косуленка домой, люди снижают его шансы на выживание, так как стресс, неправильное кормление и утрата природных навыков делают возвращение в дикую среду маловероятным.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли детенышу косули, который застрял в металлическом заборе в городе Куровское Орехово-Зуевского округа. Инцидент произошел на улице Октябрьской.

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