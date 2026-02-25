Лесная гостья устроила прогулку по Липецку

Жители Липецка утром 25 февраля заметили косулю, разгуливающую по местным улицам, сообщило издание GOROD48. Дикое животное видели сразу в нескольких районах города. Информацию о звере передали в управление по охране объектов животного мира и в полицию.

Около 08:00 лесная гостья бегала в районе котельной на улице Терешковой, после чего направилась в сторону кафе «Очаг». Косулю также заметили у домов № 119/1 и № 115 по улице Гагарина и на парковке неподалеку. Очевидцы сообщили о необычном происшествии спасателям.

В пресс-службе управления ГО и ЧС Липецка сообщили, что косуля не проявляет агрессии к людям. Тем не менее горожан призвали соблюдать осторожность и не приближаться к дикому животному.

Ранее в Армавире Краснодарского края жители спасли дикого енота, который застрял на дереве на уровне пятого этажа. Пока животное находилось на высоте, его пытались атаковать вороны.

До этого уральский путешественник Олег Чегодаев сообщил, что в Башкирии медведь напал на сноубордиста. По его словам, встреча с диким зверем произошла на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника. По предварительной информации, мужчина остался в живых.