Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы

В Москве в национальном парке «Лосиный остров» начали петь лазоревки, пишет «Москва 24» со ссылкой на сотрудников особо охраняемой природной территории. Там уточнили, что в этот период самцы отпугивают соперников своим пением и демонстрируют самкам яркое оперение.

В середине марта у этих птиц начинается активная фаза подготовки к гнездованию. Чтобы создать пару, самцы лазоревок не просто поют, но и добывают пищу для самок. Так они убеждают избранниц в своей надежности и способности вырастить потомство, — рассказали в нацпарке.

Параллельно с песнопением, самцы ищут место для строительства гнезда. Как правило, это скрытые ниши или дупла на высоте до трех метров от земли. Оттуда пернатые иногда выселяют мелких грызунов. Если весна приходит достаточно рано, то некоторые пары могут отложить яйца уже в конце марта.

Ранее орнитолог Евгений Коблик предупредил, что активное благоустройство парков в Москве негативно отражается на численности диких птиц, в том числе на популяции соловья. Он отметил, что сегодня в столице гнездится свыше 100 видов пернатых. Многие из них живут в лесопарках, однако проведение работ на зеленых территориях сужает пространство их обитания.