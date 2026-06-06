Как избавиться от ворон и сорок на участке: гуманные и беспощадные способы

Как избавиться от ворон и сорок на участке: гуманные и беспощадные способы

Как избавиться от ворон и сорок на участке: гуманные и беспощадные способы

Честно говоря, любой, у кого есть огород или небольшое фермерское хозяйство, хотя бы раз сталкивался с настоящим нашествием крылатых «разбойников». Казалось бы, ну что такого могут сделать птицы? А на деле — целая проблема: только ты вырастишь сочную клубнику или посеешь кукурузу, как прилетает стайка ворон — и прощай урожай. Но выход есть, и он гораздо проще, чем кажется. Главное — действовать с умом и без жестокости.

Почему сороки и вороны — проблема для участка

Давай взглянем правде в глаза: сороки и вороны — это не просто шумные соседи. Эти пернатые обладают интеллектом, которым могут похвастаться не все животные. Они отлично запоминают, где еда лежит бесплатно, и будут возвращаться снова и снова, как по расписанию. Представьте: сегодня птицы склевали вашу вишню, а через день они уже прилетят целой стаей и начнут разорять грядки.

Что именно страдает чаще всего? Вот короткий список самых лакомых для них вещей:

ягоды (особенно клубника, черешня, смородина — их обожают и сороки, и вороны);

горох — молодые всходы или сладкие зерна выедаются подчистую;

картофель — птицы могут расклевывать клубни прямо в земле или на поверхности;

семена подсолнечника и тыквы — тоже идут на ура.

Вот почему так важно не просто махать руками и кричать «кыш-кыш», а понять, как навсегда отвадить ворон и сорок от участка. Иначе беготня с палкой превратится в бесконечный квест, где птицы каждый раз будут выигрывать.

Как избавиться от ворон и сорок на участке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эффективные способы отпугивания

На самом деле, способов прогнать непрошеных гостей придумано немало. И многие из них работают на раз-два, если подойти к делу с фантазией. Ниже собрали проверенные варианты, как отпугнуть ворон и сорок с участка. Только помните: птицы быстро привыкают к одному и тому же, поэтому методы лучше чередовать или комбинировать.

Зеркальные или блестящие предметы — старые компьютерные диски (болванки), полоски фольги, новогодний «дождик» или металлизированная лента. Развесьте все это на ветках деревьев или на колышках рядом с грядками. Солнечные зайчики и резкие блики пугают птиц, они не могут понять, что это такое, и предпочитают улететь. Эффект усиливается, если предметы слегка вращаются на ветру.

Пугало с движущимися элементами — хороший способ. Классическое чучело из соломы и старой одежды работает плохо, вороны быстро смекают, что оно безобидно. А вот если добавить движущиеся части — крылья из пластика, которые крутятся, или голову, которая качается от ветра, — это уже серьезнее. Можно даже привязать к пугалу легкие ленточки или жестяные банки, которые бренчат и шевелятся. Чем реалистичнее и активнее, тем выше шанс напугать умных пернатых.

Звук и ультразвук — специальные приборы, которые продаются в садовых магазинах, издают резкие или ультразвуковые сигналы. Они срабатывают на движение и заставляют птиц держаться подальше. Есть и бюджетный вариант: развесить по участку детские вертушки-трещотки или просто поставить старый радиоприемник на шумную станцию. Только имейте в виду: соседям это тоже может не понравиться, так что не переусердствуйте.

Макеты хищников — фигурки соколов, сов, ястребов. Причем лучше не просто статуэтки, а те, что имитируют полет: продаются модели на веревочках или с пропеллерами. А еще работает дешевый лайфхак: распечатать на принтере большие глаза хищной птицы (например, филина) и наклеить на лист картона или прямо на стенку сарая.

Сетка или агроволокно — если ничего другого нет, можно просто физически закрыть грядки. Накрываете посадки мелкоячеистой сеткой или белым агроволокном, и клювастые вредители остаются с носом — просто не смогут добраться до еды. Особенно хорошо это работает на клубнике и низких кустах смородины.

И еще один важный совет: не ленитесь менять тактику. Птицы умнее, чем кажется. Чередуйте диски с пугалами, а пугала — со звуковыми отпугивателями, тогда эффект будет держаться долго.

Как отвадить от участка птиц-вредителей — сорок и ворон? Эффективные и безопасные методы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Профилактика — лучший способ защиты

Опытные огородники отмечают, что намного легче вообще не допустить появления непрошеных гостей, чем потом героически сражаться с целой стаей. Профилактика — это 90% успеха. Вот несколько простых шагов, чтобы не думать потом, как отогнать сорок и ворон от участка.

Убирайте любые остатки еды — не оставляйте на улице миски с кормом для кошек или собак, не высыпай пищевые отходы в открытый компост, плотно закрывайте мусорные баки. Вороны мигом находят «халяву» и запоминают адрес.

Регулярно осматривайте постройки и деревья: если заметили, что где-то под крышей или в развилке веток начинают вить гнездо, сразу разоряйте его (пока птицы не отложили яйца). Чем раньше вы заметите строительство «дома», тем легче будет прогнать будущих жильцов без лишних драм.

Используйте мульчу и временные укрытия — насыпьте толстый слой соломы, скошенной травы или хвои вокруг кустов клубники. Это не только сохранит влагу, но и затруднит птицам доступ к ягодам. А самые ценные культуры (например, рассаду капусты или молодой горох) на первое время лучше накрывать обрезанными пластиковыми бутылками или специальными колпаками.

Не оставляйте открытые емкости с водой: если у вас на участке стоит бочка или большое ведро с дождевой водой, птицы тоже будут туда слетаться пить. Прикройте их крышкой.

Безопасность — в приоритете

Все перечисленные выше способы основаны исключительно на гуманных и экологичных методах. Никакой отравы, ловушек с клеем, сильных ударов или тем более стрельбы. Запомните: ваша цель — не навредить природе, а просто прогнать ворон, сорок и прочих пернатых вредителей с участка, сохранив урожай. Птицы — это значимая часть экосистемы, они поедают жуков, гусениц и слизней. Так что пусть живут, но только не в вашем огороде.

Теперь вы знаете, как избавиться от ворон и сорок на участке. Действуйте разумно, с терпением и небольшим количеством фантазии — и пернатые вредители обойдут ваш огород стороной. Удачи на даче и богатых урожаев!

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