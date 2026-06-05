Какие цветы посадить в начале июня, чтобы они зацвели уже в этом сезоне

Какие цветы посадить в начале июня, чтобы они зацвели уже в этом сезоне

Какие цветы посадить в начале июня, чтобы они зацвели уже в этом сезоне

Лето официально вступило в свои права, но это вовсе не повод прятать садовые инструменты и отказываться от идеи преобразить приусадебный участок. Тщательно подобранные цветы для посадки в июне семенами могут стать настоящим спасением для опустевшей клумбы, отцветающей после весенних луковичных культур. У вас еще есть время украсить участок растениями, которые порадуют яркими красками в этом же сезоне. Главное — знать, что именно сажать и как правильно ухаживать за садом. В этой статье расскажем, какие быстрорастущие цветы выбрать для клумбы, как проводить посев бархатцев, циннии и астры в июне и какие однолетники цветут уже в первый год.

Почему июнь — не поздно: быстрорастущие однолетники и многолетники

Многие боятся, что растения не успеют вырасти и зацвести до осени, если посадить их в июне. Однако теплая почва — главное преимущество. Она не остывает за ночь, а солнце активно прогревает ее днем. Именно эти условия обеспечивают быстрый старт: семена всходят за несколько дней, а не за недели, как весной.

Самые быстрые из них — однолетники, цветущие в первый год, — успевают пройти полный цикл и радовать глаз до самых заморозков. Посеяв их сейчас, вы получите яркий цветник уже к концу июля — началу августа.

Кроме того, летняя посевная кампания экономит массу сил, времени и драгоценного места в доме. Больше не придется загромождать комнаты ящиками, ломать голову над тем, какие цветы сажать в июне на рассаду или как организовать искусственное досвечивание. Прямой посев непосредственно в открытый грунт позволяет сеянцам сразу формировать крепкую корневую систему, не травмированную частыми пикировками и пересадками. Они вырастают более выносливыми, закаленными и устойчивыми к капризам погоды.

Топ-5 однолетников: бархатцы, календула, настурция, портулак, ипомея

Первым делом разберемся, какие цветы подходят для посадки в июне семенами.

Однолетники, которые можно посадить в июне Фото: IMAGO/Zoonar.com/Global Look Press

Лидерами по скорости развития по праву признаны яркие тагетесы (бархатцы), изящные майоры (цинии) и осенние королевы. Посев астр тоже будет удачен в июне. Бархатцы не только радуют глаз теплыми огненными оттенками, но и эффективно отпугивают своим специфическим ароматом опасных почвенных вредителей, защищая соседние овощные грядки.

Бархатцы — настоящие чемпионы по выносливости. Их семена всходят уже через 5–7 дней, а первые цветы появятся примерно через 2 месяца. Они не боятся ни жары, ни холода.

Семена цинии всходят за 5–8 дней, а цветение наступает через 6–8 недель. Огромные шапки соцветий всех оттенков радуги устойчивы к жаре и долго стоят в срезке.

Настурция: этот быстрорастущий цветок — настоящий рекордсмен по скорости. При посадке в июне она зацветает через 6–8 недель, а ее яркие граммофоны украшают клумбу до холодов. Цветы и листья настурции съедобны и обладают пикантным, пряным вкусом.

Календула и настурция — еще два безупречных кандидата для июньской волны садовых работ. Крупные семена настурции легко заделывать в почву, а ее сочные листья и съедобные цветы станут экзотическим украшением не только сада, но и летних салатов.

Для засушливых, солнечных и каменистых альпийских горок идеально подойдет портулак. Его мясистые стебли стелются по земле, раскрывая навстречу солнцу атласные цветки-блюдца самых невероятных расцветок.

Космея — растение, которое создает на участке легкое, воздушное облако из нежных соцветий. Ее можно просто рассыпать по влажной почве, и она легко взойдет без особого ухода.

Если же нужно быстро задекорировать вертикальную поверхность, беседку или забор, выручит неприхотливая лиана ипомея, плети которой способны прибавлять по несколько сантиметров в сутки. Однако, выбирая разновидность этого растения для сада, не забывайте, что ипомея трехцветная (садовый вьюнок) относится к запрещенным растениям с 2024 года. Ее выращивание наказывается штрафом от 3000 до 5000 рублей или арестом до 15 суток (статья 10.5.1 КоАП РФ).

Смело проводите посев бархатцев, космей, циний, календулы и астр в июне.

Быстрорастущие многолетники: люпин, аквилегия, рудбекия

Традиционно считается, что многолетние культуры раскрывают свой потенциал лишь на второй или третий год. Однако современная селекция предлагает удивительные сорта, способные опровергнуть это правило. Вы получаете долговечные и невероятно выносливые быстрорастущие цветы для клумбы, которые успеют порадовать скромным, но нежным цветением ближе к концу сентября текущего года.

Какие цветы можно посадить в июне Фото: K. Irlmeier/blickwinkel/Global Look Press

Люпин — растение с мощными стеблями и яркими соцветиями-свечами. Люпин многолетний быстро растет, дает пышную зелень. Важно: многие садоводы утверждают, что эти многолетники в первый год уходят в зиму с розеткой листьев, а цветут только на второй. При этом однолетние виды люпина могут зацвести и в первое лето, но многолетние формы обычно требуют больше времени для наращивания корней. Лучше всего приживаются растения, посеянные в мае или самом начале июня.

Аквилегия (водосбор) — еще одно цветущее растения для дачи, которое можно посадить в июне. Это неприхотливый многолетник с изящными цветками разнообразных оттенков. Она хорошо размножается самосевом и будет радовать вас несколько лет.

Рудбекия — эти золотые шары с ярко-желтыми лепестками и темно-коричневой серединкой — неутомимые любимцы многих садоводов. Цветет рудбекия с середины лета до глубокой осени, украшая участок даже тогда, когда другие растения уже отцвели.

Выбор места и подготовка почвы для июньского посева

Успех летней посадочной кампании во многом зависит от правильной локации и качественного субстрата. Поскольку июньское солнце бывает весьма агрессивным, нежные молодые ростки могут легко сгореть под прямыми лучами. Выбирая место для цветущих растений для дачи в июне, выделите для них место с рассеянным освещением или предусмотрите возможность легкого временного притенения в полуденные часы с помощью тонкого нетканого материала.

Идеальная почва — рыхлая, легкая и воздушная. Перед началом работ грядку необходимо тщательно перекопать на глубину штыка лопаты, удалить все корни многолетних сорняков и внести хорошо перепревший компост или зрелый перегной. Если грунт тяжелый, глинистый, его нужно облегчить, добавив крупнозернистый песок, перепревшие опилки или торф.

Перед посевом перекопайте грядку с компостом (1 ведро на 1 м²). Хорошо добавить и горсть древесной золы для обеззараживания почвы. Тщательно выровняйте поверхность граблями и обильно пролейте грядку водой за несколько часов до распределения семян, чтобы земля успела немного осесть.

Обязательно уберите все остатки растений и сорняки, чтобы они не отнимали питание у молодых всходов.

Как ускорить цветение: замачивание семян, подкормки

Чтобы максимально приблизить момент раскрытия первых бутонов, опытные садоводы применяют проверенные агротехнические хитрости.

Быстрорастущие многолетники: люпин, аквилегия, рудбекия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед тем как отправить семенной материал в землю, его желательно предварительно подготовить. Замочите семена на несколько часов в растворе природного стимулятора роста или обычного гумата калия. Эта несложная процедура размягчит плотную защитную оболочку и разбудит жизненные силы зародыша, что ускорит появление всходов на три-четыре дня.

После появления 2–3 настоящих листьев растения можно подкормить комплексным минеральным удобрением для цветов. Азот в начале роста нужен для наращивания зеленой массы, но увлекаться им нельзя. Буквально через две недели перейдите на фосфорно-калийные составы с обязательным добавлением комплекса микроэлементов. Калий и фосфор стимулируют закладку многочисленных цветочных почек, укрепляют иммунитет и гарантируют, что ваши однолетники, цветущие в первый год, будут развиваться гармонично и без задержек.

Важно: здесь нужна осторожность. Переизбыток удобрений может привести к тому, что растения начнут «жировать» — наращивать пышную зелень в ущерб цветению. Лучше опираться на рекомендации для конкретного вида.

Уход за цветами после посева в жаркую погоду

Июньская жара может стать серьезным испытанием для неокрепших растений. Вот несколько правил, которые помогут им выжить.

Поливайте цветы регулярно, особенно в первую неделю после посева, чтобы почва постоянно была влажной. В сильную жару поливайте ранним утром или поздним вечером. Лучше, чтобы вода не попадала на листья, это может вызвать ожог.

Используйте для полива только теплую, отстоявшуюся воду. Холодная вода из шланга — огромный стресс для растений.

После каждого полива аккуратно рыхлите почву, чтобы не образовывалась корка и воздух свободно поступал к корням.

Выбор места и подготовка почвы для июньского посева Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эффективно защитить декоративные растения для сада летом от палящего зноя помогает мульчирование. Слой мульчи (солома, скошенная трава, кора) поможет сохранить влагу в почве, предотвратит рост сорняков и спасет корни от перегрева. Важно: в дождливое лето или при посадке в тяжелую почву от мульчирования лучше отказаться, чтобы не спровоцировать загнивание корней.

Не забывайте также о своевременном прореживании всходов. Слишком густые посадки неизбежно приведут к вытягиванию стеблей, дефициту питания и измельчанию бутонов. Оставляйте между растениями оптимальное расстояние, рекомендованное для каждого конкретного вида.

Регулярно удаляйте увядающие соцветия в течение июля и августа. Этот простой прием не позволяет культуре тратить ценные ресурсы на созревание семенных коробочек, стимулируя непрерывную волну бутонизации.

Внедряя эти несложные правила ухода на своем участке, вы легко докажете на практике, что правильно подобранные цветы для посадки в июне способны сотворить настоящее чудо.

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