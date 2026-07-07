Теперь сажаю только так: отличные соседи помидорам, перцу, баклажанам и огурцам

Теперь сажаю только так: отличные соседи помидорам, перцу, баклажанам и огурцам

Многие огородники давно заметили, что удачное соседство на грядке помогает растениям развиваться лучше. Некоторые культуры не только экономят место, но и отпугивают вредителей, привлекают насекомых-опылителей и даже делают уход за посадками проще.

Особенно хорошо этот принцип работает с томатами, перцем, баклажанами и огурцами. Если подобрать для них правильных соседей, растениям будет комфортнее расти, а участок станет не только урожайнее, но и красивее.

Одними из лучших компаньонов считаются бархатцы. Их специфический аромат способен отпугивать некоторых насекомых-вредителей, а яркое цветение привлекает в сад полезных насекомых. Не менее удачным выбором станет настурция. Она привлекает тлю, отвлекая ее от овощных культур, поэтому многие огородники используют растение как своеобразную «ловушку».

Рядом с томатами, перцем и баклажанами также часто высаживают базилик. Он хорошо уживается с этими культурами, а его ароматные листья всегда будут под рукой для летних салатов и домашних заготовок. Между рядами можно разместить укроп, петрушку или салат, которые быстро созревают и не мешают основным растениям.

Возле огурцов прекрасно чувствуют себя календула, укроп и бораго (огуречная трава). Их цветки привлекают пчел и других опылителей, что особенно важно для сортов, которым требуется опыление насекомыми.

При этом не стоит забывать и о нежелательных соседях. Например, фенхель плохо сочетается с большинством овощных культур, а картофель рядом с томатами может способствовать распространению общих болезней, включая фитофтороз.

Грамотно подобранные соседи не заменят хороший уход, но помогут создать более устойчивые и здоровые посадки без лишних усилий.