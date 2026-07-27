Картошка не прорастет до весны: простой способ сохранить урожай вкусным и крепким

После уборки урожая хочется сохранить картофель свежим как можно дольше. Однако неправильное хранение может привести к тому, что клубни станут сладкими, начнут прорастать или загниют. Есть простой способ, который поможет избежать этих неприятностей.

Не храните картофель в холодильнике или закрытом шкафу. При низкой температуре крахмал превращается в сахар, а повышенная влажность ускоряет гниение. В теплом помещении клубни быстро прорастают.

Для хранения используйте картонную коробку или деревянный ящик. На дно положите старую газету, а хорошо просушенный картофель выкладывайте слоями, оставляя между клубнями небольшое расстояние. Каждый слой накрывайте газетой — она поможет впитать лишнюю влагу.

Поставьте ящик в сухое, темное и хорошо проветриваемое место. Так урожай сможет дольше сохранить вкус и плотность.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что картофель лучше хранится, если регулярно перебирать его хотя бы раз в месяц. Дополнительно сразу убирайте поврежденные клубни — они могут стать причиной порчи всего урожая.

Ранее сообщалось, что пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.