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05 августа 2026 в 12:53

Клумба без беготни: топ‑7 растений, которые живут и цветут сами по себе

Фото: D-NEWS.ru
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У вас нет времени каждый день возиться с клумбой, но хочется, чтобы сад выглядел ухоженно и «дорого»? Есть решение: многолетники, которые после посадки требуют минимум внимания. Мы собрали 7 надёжных вариантов — они стабильно растут, красиво цветут и сохраняют декоративность весь сезон.

Гейхера. Её главная фишка — листья: они бывают бордовыми, изумрудными, серебристыми, с контрастными прожилками. Цветение у гейхеры скромное, но сама листва украшает клумбу с весны до осени. Растение неприхотливо, хорошо зимует и не требует сложного ухода.

Гортензия метельчатая. Если выбрать проверенные сорта (например, «Limelight» или «Vanille Fraise»), куст будет стабильно цвести с середины лета до заморозков. Соцветия меняют оттенок: от белого к розовому и даже бордовому. Гортензия любит влагу и кислую почву, но при этом не капризна: достаточно мульчировать приствольный круг и периодически поливать.

Флокс метельчатый. Это один из самых благодарных многолетников: пышные шапки соцветий держатся долго, а запах особенно чувствуется вечером. Флоксы хорошо разрастаются, легко делятся и быстро восстанавливаются после зимы. Главное — не сажать их слишком плотно: загущённые посадки провоцируют мучнистую росу.

Спирея. Отличный вариант для структуры клумбы: аккуратные кусты держат форму без сложной стрижки. Весенние виды (например, спирея серая) дают эффект «белой пены» в мае, летние (спирея японская) — яркие щитки до конца сезона. Спиреи устойчивы к холоду и засухе, а обрезка нужна минимальная: только санитарная и раз в несколько лет — омолаживающая.

Эхинацея пурпурная. Эффектный многолетник с крупными ромашковидными цветками. Она не только украшает клумбу, но и привлекает бабочек и пчёл. Эхинацея засухоустойчива, не боится жары и растёт на обычной садовой почве.

Лилейник. Его называют «идеальным многолетником»: один цветок живёт всего день, но бутонов так много, что цветение кажется непрерывным. Сортов — сотни: можно подобрать любые оттенки и сроки цветения, чтобы растянуть декоративность на всё лето. Лилейники почти не болеют и хорошо переносят зиму.

Астильба. Любит влагу и полутень, зато цветёт пышно и долго: её воздушные метёлки бывают белыми, розовыми, бордовыми. Астильба сохраняет декоративность даже после цветения — её резная листва смотрится аккуратно до осени.

Проверено редакцией
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