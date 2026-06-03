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03 июня 2026 в 12:00

Цветет все лето россыпью алых помпонов с бархатистой текстурой: однолетник-фейерверк для самых ярких клумб

Фото: D-NEWS.ru
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Гайлардия «лоллипап красная» — это однолетник, который превращает клумбу в огненный шар с июля до самых заморозков. Растение раскидистое, опушенное мягкими волосками, высотой всего 30–35 см, но кажется вдвое больше благодаря длинным цветоносам.

Соцветия махровые, шаровидные, диаметром 6–7 см — настоящие красные помпоны на стройных ножках. Окраска насыщенно-красная, без выцветания, держится до ноября. Сорт идеален для групповых посадок, рабаток, миксбордеров и срезки — в вазе цветы стоят до двух недель. Выращивают гайлардию через рассаду: посев - в марте-апреле, пикировка, высадка в грунт - в мае-июне. Можно сеять и прямо в грунт в мае, но цветение начнется позже.

Растение светолюбиво, засухоустойчиво, предпочитает легкие плодородные почвы без застоя воды. Уход прост: полив в засуху, удаление увядших соцветий для стимуляции новых бутонов и одна-две подкормки комплексным удобрением за сезон. Гайлардия не боится возвратных заморозков и цветет до тех пор, пока температура не опустится ниже −5 °C. Посадите ее группой — и она создаст яркое пятно, которое привлекает бабочек и пчел.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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